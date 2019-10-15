Рада на этой неделе рассмотрит создание ВСК по "формуле Штайнмайера" и по каналам "группы Медведчука", - Корниенко

"На этой неделе стоит в повестке дня – голосование за создание временной следственной комиссии по расследованию соблюдения законодательства во время смены собственников информационных каналов и обеспечения противодействия информационному влиянию Российской Федерации", - сказал Корниенко на заседании Согласительного совета руководителей фракций и групп парламента во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он также сообщил, что парламентарии рассмотрят вопрос о создании временной следственной комиссии по вопросам восстановления территориальной целостности и обеспечения суверенитета Украины.

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По словам замглавы фракции, шесть народных депутатов из фракции "Слуга народа" высказали пожелание работать в этой комиссии.