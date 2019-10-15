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15.10.19 11:47

Рада на этой неделе рассмотрит создание ВСК по "формуле Штайнмайера" и по каналам "группы Медведчука", - Корниенко

Верховная Рада на предстоящей пленарной неделе (15-18 октября) рассмотрит создание временных следственных комиссий по вопросам восстановления целостности и обеспечения суверенитета Украины и о расследовании соблюдения законодательства при смене собственников информационных телеканалов, заявляет первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Рада на этой неделе рассмотрит создание ВСК по "формуле Штайнмайера" и по каналам "группы Медведчука", - Корниенко

"На этой неделе стоит в повестке дня – голосование за создание временной следственной комиссии по расследованию соблюдения законодательства во время смены собственников информационных каналов и обеспечения противодействия информационному влиянию Российской Федерации", - сказал Корниенко на заседании Согласительного совета руководителей фракций и групп парламента во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он также сообщил, что парламентарии рассмотрят вопрос о создании временной следственной комиссии по вопросам восстановления территориальной целостности и обеспечения суверенитета Украины.

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По словам замглавы фракции, шесть народных депутатов из фракции "Слуга народа" высказали пожелание работать в этой комиссии.

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