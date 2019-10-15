Мужчина несколько раз ударил ножом в пах насильника своей жены на Харьковщине. Ему грозит 8 лет тюрьмы, злоумышленнику - 5, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Харьковской области.

Ночью 13 октября в дежурную часть Шевченковского отделения полиции Купянского ОП ГУНП в Харьковской области обратилась местная жительница с заявлением об изнасиловании.

"Полицейские установили, что потерпевшая находилась в кафе, расположенном неподалеку от ее дома. Заявительница вместе с мужем отдыхали в компании друзей. Около часа ночи женщина решила пойти домой, но мужу об этом не сообщила. Возле дома ее догнал неизвестный и с применением физического насилия вступил с ней в половую связь. Муж потерпевшей, возвращаясь домой, услышал крики жены о помощи. Он схватил обидчика, ударил его по голове и нанес нападающему несколько ударов ножом в область паха. Увидев приближение полицейского автомобиля, муж потерпевшей с места преступления скрылся", - сказано в сообщении.

25-летнего насильника с сильным кровотечением госпитализировали в районную больницу.

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Следственным отделом Шевченковского отделения полиции Купянского ОП ГУНП в Харьковской области информация по данному факту была внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) и по ч.1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Мужчина, который причинил телесные повреждения, задержан работниками уголовного розыска. Согласно санкции статьи ему грозит до 8 лет тюремного заключения.

Другой злоумышленник, которому после завершения лечения и результатов экспертиз будет сообщено о подозрении в совершении изнасилования, может отправиться за решетку на 5 лет.