"Призываю союзников по НАТО оказывать еще большую практическую поддержку Украине", - Столтенберг

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейску правду", об этом он заявил во время выступления на Парламентской ассамблее НАТО в Лондоне.

"Через несколько недель весь Североатлантический совет отправится в Украину и выразит нашу решительную политическую поддержку, и я также призываю союзников по НАТО оказывать еще большую практическую поддержку Украине. Им нужна наша поддержка. Речь идет о поддержке Украины, но также о поддержке основанного на правилах порядке, имеющем большое значение для всех нас", - сказал Столтенберг.

Говоря о стремлении Киева к сближению с НАТО, Столтенберг отметил, что важную роль в этом плане должны играть реформы.

"Мы поддерживаем стремление Украины к дальнейшей евроатлантической интеграции, включая членство. Мы считаем, что акцент должен быть сделан на реформах, на том, как модернизировать Украину... модернизация оборонных и силовых институтов - это также наилучший способ продвижения к членству", - сказал он.

Столтенберг напомнил, что после инцидентов в Керченском проливе и захвата украинских кораблей в НАТО решили также усилить сотрудничество с Украиной в морской сфере, поработать с военно-морской академией в Одессе.

"Мы предоставляем практическую поддержку, политическую поддержку, и совершенно неприемлемо то, что сделала Россия, незаконно аннексировав, захватив часть другой страны, незаконно аннексировав Крым и продолжая дестабилизировать восточную Украину", - добавил он.

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