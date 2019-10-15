Рябошапка назначил Ирину Диденко прокурором Львовской области. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Во вторник, 15 октября, первый заместитель Генерального прокурора Виталий Касько представил коллективу прокуратуры Львовской области нового руководителя Ирину Диденко.

Виталий Каско отметил, что у новоназначенного руководителя есть волевые, деловые, профессиональные и другие необходимые качества для того, чтобы возглавлять прокуратуру Львовской области и обеспечить должное ее функционирование в нынешних непростых времен.

Среди приоритетных направлений для региональной прокуратуры первый заместитель Генпрокурора определил борьбу с коррупцией на таможне и противодействие незаконному обороту контрафактных продуктов - сигарет, алкоголя и т.п., а также ликвидацию так называемых "налоговых ям", борьбу с наркотрафиком, киберпреступностью, противодействие торговле людьми.

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Также он назвал основные проблемы, стоящие перед органами прокуратуры в последнее время: это дробление уголовных производств, направление их в другой орган расследования, изменение органа расследования, изменение группы прокуроров, изменение подследственности из-за неэффективности.



Фото: Сайт ГПУ

"Хотелось, чтобы эта ситуация изменилась. Я вас очень к этому призываю. Почистите свои авгиевы конюшни", - призвал Виталий Касько.

"И наконец, на чем хочется сконцентрировать ваши усилия, чтобы вы не только привлекали виновных лиц к уголовной ответственности, но и пытались лишить преступника материальной выгоды, которую получает - это обычная мировая практика. Направляйте свои усилия, чтобы найти и арестовать преступные активы", - отметил Виталий Касько.

В свою очередь, Ирина Диденко поблагодарила за оказанное доверие руководству Генеральной прокуратуры и призвала коллектив, несмотря на сложные условия, совместно работать на результат.

Справка: Диденко Ирина Викторовна - старший советник юстиции. Родилась 06.08.1986 года в г. Немиров Винницкой области. Училась в Одесской национальной юридической академии. В органах прокуратуры работает с 2008 года. Занимала должности от помощника прокурора района, старшего прокурора, начальника отдела прокуратуры области. С 2014 года - старший прокурор, заместитель начальника, начальник отдела управления Генеральной прокуратуры Украины.