Госрегулирование маржи для оптовых и розничных продавцов сигарет, которое предлагают в "СН", - это шаг к уничтожению рыночной экономики, - Загребельская

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в блоге на сайте "Наши деньги" пишет бывшая государственная уполномоченное АМКУ Агия Загребельская.



По ее словам, такой способ борьбы с монопольным положением компании "Тедис Украина", а именно так обосновывают свою инициативу депутаты, - не даст ожидаемых результатов и является вредным для экономики.

"Оптовикам устанавливают маржу не менее 7%. А это значит, что заработок "Тедиса" не уменьшится, а наоборот увеличится, потому что сегодня его маржа составляет около 4%", - отмечает экс-чиновник.

Более того, эксперт не исключает, что "Тедис" может остаться единственным оптовиком.

"Эта норма фактически запрещает перепродажу сигарет между оптовиками, а значит цепь перепродажи на рынке будет выглядеть следующим образом: производитель - оптовик - розница. Этим единственным оптовиком может остаться "Тедис", у которого могут в очередной раз измениться владельцы, или место монополиста может занять новая компания, в которой маржа уже будет не 4%, а почти вдвое больше", - считает Загребельская.

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Эксперт предполагает, что производители могут создавать собственных оптовых продавцов но и в таком случае монопольное положение оптового рынка сохранится. По ее словам, независимо от формы монополии - в проигрыше будет розница.

"Нет успешных мировых примеров, когда государственное регулирование на замену конкуренции приводило бы к долгосрочным положительным результатам. Конкуренция на рынке не восстанавливается за счет государственного регулирования маржи частного бизнеса", - заявляет Загребельская.

По ее мнению, депутатам следует не заниматься регулированием рынков, а нужно запустить Антимонопольный комитет.

"Если парламент будет бороться с каждой монополией государственным регулированием маржи, то через небольшой промежуток времени мы можем вообще уничтожить рыночную экономику", - резюмирует Загребельская.

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