Пробное ВНО состоится 21 и 28 марта 2020 года, - УЦОКО. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

"Участие в пробном тестировании даст возможность ознакомиться с процедурой проведения внешнего независимого оценивания, структурой и содержанием тестовой тетради, порядком доступа к пункту тестирования и рабочего места", - сказано в сообщении.

Отмечается, что регистрация для участия в пробном ВНО-2020 пройдет с 3 до 24 января. Зарегистрироваться можно будет на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

Пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 21 марта, по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, иностранным языкам (английский, испанский, немецкий и французский) - 28 марта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основная сессия ВНО в 2020 году пройдет с 21 мая по 15 июня, - УЦОКО

Также сообщается, что в день проведения пробного тестирования каждый пользователь может пройти тест по одному учебному предмету.

Результаты пробного ВНО для лиц, которые введут свои ответы в специальный сервис, будут обнародованы на информационных страницах: по украинскому языку и литературе - 27 марта, по другим предметам - 3 апреля.