Перезагрузка Верховного Суда негативно повлияет на стабильность судебной системы, - Данишевская

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила во время рассмотрения законопроекта о судебной реформе в Верховной Раде.

"Со сменой Верховной рады, со сменой исполнительной ветви власти, со сменой президента, судебная ветвь власти роспуску не подлежит. И с этой трибуны я обращусь к гражданам Украины и скажу, что 19,5 тысяч заключенных ждут на судебное решение. 4 миллиона украинцев ежегодно обращаются в суды. 2 тысяч судей не хватает в судебной системе. Перезагрузка Верховного суда повлияет на стабильность судебной системы. Дисциплинарные процедуры, которые предлагаются, сокращение без предоставления возможности судьи подготовиться надлежащим образом крайне уничтожат независимость судебной системы", - заявила Данишевская.

После этого нардепы продолжили рассмотрение всех поправок ко второму чтению законопроекта № 1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского самоуправления".

В законопроекте предлагается сокращение состава Верховного суда до 100 судей вместо 200, новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, создание при Высшем совете правосудия комиссии добропорядочности и этики, расширение списка должностей, на которые распространяется люстрация.

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