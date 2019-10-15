Экс-мэр Варшавы Свенчицкий официально вступил в должность бизнес-омбудсмена Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Совета бизнес-омбудсмена.

Свенчицький стал преемником Альгирдаса Шеметы, первого бизнес-омбудсмена.

"Мы видели Раду как эффективную организацию, которая помогает компаниям в Украине защищать свои законные права. Моя первоочередная задача - это, наконец, принятие Верховной Радой Закона об Учреждении бизнес-омбудсмена. Когда будет действовать этот закон, Рада будет иметь больше инструментов для выявления и устранения системных проблем, с которыми сталкиваются предприниматели, а также налаживание эффективного диалога между бизнесом и государственными органами", - отметил Свенчицкий.

Напомним, 22 августа Кабмин утвердил решение наблюдательного совета Совета бизнес-омбудсмена от 30 июля об избрании Свенчицки бизнес-омбудсменом.

Свенчицки также был министром международных экономических отношений в правительстве Тадеуша Мазовецкого.

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