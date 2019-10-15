У НАТО есть способность ответить агрессивной России, но мы готовы к диалогу, - Столтенберг

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на сессии Парламентской Ассамблеи НАТО в Лондоне заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, стенограмма выступления которого обнародован на сайте Североатлантического Альянса.

"Мы не имеем никакого намерения размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе по нескольким причинам. Мы считаем, что важно найти баланс: обеспечить эффективное и надежное сдерживание и оборону в мире без ДРМСД (Договора о ракетах малой и средней дальности) и с новыми российскими ракетами в Европе, но при этом не запустить новую полномасштабную гонку вооружений. Во-вторых, мы знаем, что у нас есть альтернативы. Мы сейчас прорабатываем другие пути для ответа, включая развитие обычных возможностей, воздушную и противоракетную оборону, повышение готовности наших сил, улучшение разведки, и другие пути, которые должны убедить: мы обладаем способностью ответить", - сказал генсек НАТО.

Он отметил, что нарушение Россией ДРМСД и развертывания ракет SSC-8, а также ракетных систем Iskander, как и активные инвестиции РФ в течение нескольких лет подряд в модернизацию собственных военных возможностей, является частью общей тенденции в агрессивном поведении России, на которую НАТО уже дало ответ.

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"Такая тенденция ... является одной из причин, почему сейчас, впервые в нашей истории, мы боеспособные войска в восточной части Альянса, почему мы втрое увеличили численность Сил реагирования НАТО, почему союзники по НАТО стали больше финансировать собственную оборону, и почему мы вступили в процесс общей модернизации Альянса и уже выполнили наибольшее усиление нашей коллективной обороны со времен после завершения "холодной войны" .... Мы будем и в дальнейшем принимать необходимые решения и действия, чтобы обеспечить надежность мер сдерживания и обороны в условиях более агрессивной России", - подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

Он отметил, что частью этих усилий Альянса является продолжение работы над усовершенствованием международной системы по контролю над вооружениями.

"Контроль над вооружениями отвечает нашим интересам. Все идеи сдерживания, обороны и диалога, если речь идет о России, только отображает нарушение ДРМСД, потому что Россия хочет конфронтации с нами, тогда, разумеется, мы готовы отвечать. Если они хотят работать вместе с нами, сотрудничать с нами, мы готовы сесть (за стол переговоров) и работать с ними. Контроль над вооружениями должен быть частью такой работы", - добавил Столтенберг.