Надо вносить изменения в законодательство, чтобы народные депутаты теряли свой мандат за прогулы, - Разумков

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он рассказал журналистам в кулуарах ВР.

"Я вижу это так: надо вносить изменения, чтобы народные депутаты теряли свой мандат. Мне коллеги говорят, что у нас есть КЗоТ, однако согласно КЗоТу никто не отвечает так, как народные депутаты. По кодексу их лишить должности невозможно. Пока что перечень причин, по которым человек перестает быть народным депутатом предусмотрен Конституцией, а прогулов пока что там, к сожалению, нет", - сказал Разумков.

Вместе с тем он отметил, человек должен работать на любой работе, в том числе и народный депутат.

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"По состоянию на сегодня, будут изменения, которые позволят снимать зарплату с народных депутатов. В дальнейшем, я надеюсь, нам все-таки удастся изменить законодательство и народные депутаты, если они будут заниматься другими делами – пусть они занимаются другими делами", - подытожил Разумков.