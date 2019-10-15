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15.10.19 15:06

Группа министров вместе с представителями Нацбанка поедет в США для переговоров с МВФ, - Гончарук

Украинская делегация поедет в Соединенные Штаты Америки, чтобы продолжить переговоры с Международным валютным фондом относительно новой программы.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, в последнее время в СМИ много манипуляций на тему переговоров с МВФ.

"Наша группа министров вместе с представителями Национального банка поедет в Соединенные Штаты Америки, чтобы продолжить переговоры с Международным валютным фондом относительно программы, которая, по нашим оценкам, должна начаться уже в этом году", - сказал Гончарук.

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По его словам, ожидается, что новая трехлетняя программа станет основой для продолжения сотрудничества со всеми международными партнерами.

"Это не о деньгах. Это прежде всего о доверии к Украине и к украинской власти, о нашей способности как страны выполнять взятые на себя обязательства для всех международных партнеров. Это основа нормального инвестиционного климата и макроэкономической стабильности", - добавил Гончарук.

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