Львовский форум по безопасности 2019: международные эксперты обсудят российскую угрозу для Европы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на организаторов форума.

Трансатлантическое единство впервые под угрозой со времен Второй мировой войны. Страны Балто-Черноморского региона оказываются под угрозой и вынуждены искать пути для усиления собственной коллективной безопасности от конвенционных и неконвенционных угроз. Эксперты будут размышлять над тем, как защитить критическую инфраструктуру – информационную и киберпространство, важные объекты жизнеобеспечения, экономику и политическую систему от агрессивных действий России, направленных против Украины и Запада. В фокусе дискуссий также - формула Штанмаєра, особый статус Донбасса, Украина – в эпицентре американского конфликта, российские вызовы для Балто-Черноморского региона.

Также читайте: Украина представила доказательства российской агрессии на Варшавском форуме безопасности. ФОТО

Также совместно с Украинским Хельсинским союзом по правам человека и Центром гражданских свобод в рамках форума будет проведена дискуссия по актуальным проблемам обмена военнопленными в условиях непризнанной российской агрессии. В мероприятии примут участие авторитетные эксперты и чиновники из более чем 10 стран мира: США, Великобритании, Латвии, Украины, Польши, Румынии,Финляндии, Испании, Германии.

Это масштабное мероприятие начнется выступлением влиятельного английского историка сэра Лоуренса Фридмана, заслуженного профессора в области исследований войны в Королевском Колледже Лондона. Его последняя книга "Украина и искусство стратегии" ( 2019) уже получила признание ведущих аналитических изданий на Западе как одна из лучших попыток объяснить мотивы и стратегию Путина в противостоянии с Западом через кейс Украины.

Среди топ-спикеров – помощник Генерального Секретаря НАТО по публичной дипломатии Посол Таджан Илдем (запланирована отдельная пресс-конференция), политический советник Министра иностранных дел Румынии Георге Магеру, директор Дипломатической академии Украины Сергей Корсунский и другие.

В этом году модераторами мероприятия будут бессменные сопредседатели форума Бен Ходжес, генерал-лейтенант американской армии в отставке, и Оксана Сыроид, заместитель председателя ВРУ VIII созыва (также запланирована совместная пресс-конференция).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В НАТО готовы реагировать на появление "зеленых человечков" на территории стран-союзниц, - Столтенберг

Львовский Форум 2019 состоится 30 октября – 1 ноября 2019 года в Информационно-культурном центре им. А. Шептицкого Украинского католического университета во Львове.

Организаторы форума: ОО "Институт Просвещения", Украинский католический университет, КУ "Институт города" и Львовский городской совет. Львовский форум происходит при поддержке Фонда Ганса Зайделя, Фонда Черного моря Немецкого фонда Маршала, Центра Информации и документации НАТО в Украине и Международного фонда Возрождение.

Информационные партнеры: Український тиждень, KyivPost, Zaxidnet, Фактор Безпеки, Цензор.НЕТ.

Телевизионные партнеры: Канал 24, Эспрессо, Первый Западный

Эксклюзивный радиопартнер - радио "Перше", радиопартнер – Громадське радіо.

С програмой форума можно ознакомиться по ССЫЛКЕ.