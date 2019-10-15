"Любая система сопротивляется", - замглавы ОП Смирнов о законопроекте №1008, предусматривающем реформу Верховного Суда

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.
"Мы внимательно ознакомились также и с позицией Верховного Суда (по законопроекту №1008. - Ред.), и некоторые дискуссионные вопросы были сняты из законопроекта. Скажу больше, внимательно отслеживаем активность отдельных работников Верховного Суда, проводимые ими консультации с депутатами, о которой депутаты нам и рассказывают. Ничего страшного не происходит, любая система сопротивляется. Теперь слово за парламентом", - отметил Смирнов.
Он добавил, что на международном уровне также есть понимание предлагаемых президентом Зеленским изменений.
"На днях встречались с послами стран "Большой семерки". Вопрос все тот же, - сокращение количества судей Верховного Суда. Когда слышат действительный мотив и причины, подтолкнувшие к такой инициативе, вопросы снимаются сами собой", - рассказал замглавы ОП.
Полный текст интервью с Андреем Смирновым читайте здесь.