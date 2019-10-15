Нужна дискуссия между Комитетом ВР, обществом, бизнесом о законопроекте №1008, - заявление Американской торговой палаты, ЕБА и предпринимателей

Об этом говорится в Совместном заявлении относительно верховенства права, отбора судей и состава Верховного Суда, пишет "Американська торговельна палата в Україні".
"Меры борьбы с коррупцией через ограничение депутатской неприкосновенности, принятие нового Закона о концессиях и законодательства о приватизации и защите прав собственности являются мощным сигналом иностранным инвесторам о том, что Украина действительно открыта для инвестиций. Постоянные усилия Президента и Правительства по привлечению иностранных инвестиций будут критически важными для достижения цели новой власти - ежегодного роста ВВП на 5-7%.
Критической предпосылкой доверия инвесторов к значительному капиталовложению в Украине является стабильность, предсказуемость и соблюдение верховенства права. Важно создать среду, в которой инвесторы и предприятия чувствуют себя защищенными от неожиданных изменений установленных правил, будут иметь равную защиту прав собственности независимой судебной системой без вмешательства исполнительной власти", - говорится в заявлении.
В этом контексте три крупнейшие бизнес-ассоциации Украины выражают обеспокоенность предложенными изменениями к отбору судей и состав Верховного Суда, изложенными в проекте закона №1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления", поскольку они "могут подорвать доверие иностранных инвесторов, необходимое для привлечения масштабных инвестиций и достижения целей по экономическому росту".
"Нас настораживает беспокойство международного сообщества, высказанное в совместном заявлении Посольства Канады в Украине и Представительства Европейского Союза в Украине от 11 сентября 2019 года, письме Генерального секретаря Совета Европы от 1 октября 2019 и Постановлении Пленума Верховного Суда от 16 сентября 2019 года, оценки проекта закона советом Европы с сентября 2019 года, письме Американской торговой палаты в Украине от 27 сентября, а также мнение членов Совета общественной добродетели Высшей квалификационной комиссии судей, гражданского общества и профессиональных юридических организаций относительно потенциально негативного воздействия проекта Закона №1008 на независимость судебной системы. Мы еще раз подчеркиваем важность для бизнеса эффективной и независимой судебной системы, которая предлагает доступ к честному правосудию и качественным решениям, регулирующим споры. Мы обеспокоены тем, что новая редакция проекта Закона №1008 может служить инструментом разрушения принципа верховенства права и ограничения доступа к правосудию, которые являются обязательным условием защиты неприкосновенности прав собственности и залогом необходимого доверия бизнес-сообщества для дальнейшего инвестирования в экономику Украины", - говорится в заявлении.
"До сих пор остается множество проблем в деятельности судов низших инстанций, которые нужно решить для того, чтобы завершить такую ожидаемую судебную реформу. Мы до сих пор обеспокоены возможностью Верховного Суда продолжать своевременно принимать соответствующие решения, учитывая текущую нагрузку его судей. Мы понимаем, что с момента запуска в Верховный Суд поступило 220 000 дел и продолжает поступать в среднем 360 дел в день. Всего в Верховном Суде есть 193 судьи и 63000 дел на рассмотрении.
Бизнес-сообщество очень обеспокоено оценками, согласно которым истцы будут вынуждены ждать более 5 лет решения Верховного Суда, если количество его судей сократится с 200 до 100 без одновременного реформирования судов низших инстанций, апелляционных судов и внедрения процессуальных фильтров в кодексах", - говорится в заявлении.
"Мы искренне верим, что любые изменения в процедуре отбора судей и формировании состава Верховного Суда должны активно обсуждаться публично, как это было с отбором в действующий Верховный Суд, который был прозрачным и строгим, проходил с широким публичным обсуждением, дебатами и привлечением экспертов. Поэтому важно провести основательную публичную дискуссию между Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и гражданским обществом, бизнесом и международным сообществом о том, как предложенный проект Закона №1008 поможет достичь своей заявленной цели - улучшить доступ к правосудию и обеспечить высококачественные решения. Такое обсуждение должно, в частности, коснуться факта, что наиболее серьезные проблемы, с которыми сталкиваются наши компании-члены, рассматриваются в судах первой инстанции и апелляционных судах", - заявили Американская торговая палата в Украине, Европейская Бизнес Ассоциация и Союз украинских предпринимателей.