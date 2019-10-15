"Не люди второго сорта, а граждане, такие же граждане, как мы", - Кориневич о жителях Донбасса

Об этом он заявил во время круглого стола в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В основе того, что мы будем делать ... безусловно есть связи с гражданами - это очень важно. Административные процедуры - акты рождения и смерти, образование, сервисы, государственные услуги. Мы должны показать, что на временно оккупированных территориях проживают не люди второго сорта, а граждане, такие же граждане, как мы", - сказал он.

По словам Кориневича, есть определенные вопросы безопасности, которые сейчас стоят, но пока делается все, чтобы эту ситуацию улучшить.

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"Когда мы говорим об идее построить стену на границе с ОРДЛО - я первый, кто с этим категорически не согласится, потому что как только мы начнем строить стену там, то на следующий день мы начнем строить стену с Крымом. Как только мы будем забывать о так называемом ОРДЛО, безусловно, об украинском Донбассе, на следующий день мы можем начать говорить о том, что мы будем забывать о Крыме. Безусловно, поскольку это две составляющие одного вопроса - мы не можем этого допустить", - подчеркнул он.

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