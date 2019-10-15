"Просителей" и "решал" от президента нужно посылать подальше и обращаться в компетентные органы, - замглавы ОП Смирнов

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил заместитель главы Офиса Президента Андрей Смирнов.

"Мы живем в достаточно разнообразном обществе и должны понимать, что всегда найдутся умельцы или желающие, показав фотографию, например, со мной, сделанную 5 лет назад на каком-то концерте и сказать – смотрите, я вот знаком, я там все решаю, поэтому давайте решать вопрос или просто займите мне деньги. Очень просил бы не стесняться посылать таких просителей в давно известном всем направлении", - сказал Смирнов.

Он добавил, что нужно не ждать, не перепроверять информацию, а сразу же обращаться в органы.

"Буду очень признателен, если заявитель сочтет нужным проинформировать меня о фактах, где упоминается моя фамилия или фамилия любого из сотрудников Офиса Президента, который по мнению заявителя сформировал у кого-то политическую волю. Обещаем быструю реакцию", - подчеркнул Смирнов.

Читайте также: Любая система сопротивляется. Теперь слово за парламентом, - замглавы ОП Смирнов о судебной реформе Зеленского

Полный текст интервью с Андреем Смирновым читайте здесь.