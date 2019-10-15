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15.10.19 17:00

Кабмин уволил главу Госспецсвязи Евдоченко

Кабинет министров Украины уволил главу Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи) Леонида Евдоченко.

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Об этом свидетельствует распоряжение Кабмина от 12 октября, обнародованное на сайте правительства, передает Цензор.НЕТ

Евдоченко возглавлял Госспецсвязи июля 2015 года.

Как сообщалось, согласно размещенной в Едином государственном реестре деклараций е-декларации, его заработная плата в 2018 году составила 620,534 тыс. грн, зарплата по совместительству – 39,206 тыс. грн, компенсация стоимости продуктов питания гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы – 2,566 тыс. грн, пенсия – 111,762 тыс. грн.

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