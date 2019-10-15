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15.10.19 17:24

Бывший собственник земли хочет застроить сквер Небесной Сотни в Киеве. ДОКУМЕНТ

Фирма, ранее владевшая землей, на которой расположен сквер Небесной Сотни в центре Киева, оспаривает ее возвращение столице в суде.

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Об этом сообщил в Facebook заместитель киевского городского главы Владимир Бондаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сквер Небесной Сотни вновь под угрозой. Аффилированная с рядом бывших депутатов Киевсовета компания подала заявление о пересмотре судебного решения, которым сквер вернули городу, по вновь открывшимся обстоятельствам", - написал он.

Заявитель утверждают, что экспертиза, которая признала землю имеющей историко-культурное назначение, была проведена с нарушениями.

"Получив отрицательное решение 3-х инстанций (при этом, Верховного Суда - дважды), не имея никаких правовых позиций в свою пользу, бывшие владельцы снова пытаются "отбить" под застройку это знаковое место", - добавил Бондаренко.

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Напомним, сквер Небесной сотни по улице Михайловской, 24-26 самостоятельно обустроили активисты и волонтеры. Но земельный участок находился в частной собственности, там планировалось строительство гостинично-офисного центра. В 2018 году территория была возвращена в собственность государства.

Бывший собственник земли хочет застроить сквер Небесной Сотни в Киеве 01
Бывший собственник земли хочет застроить сквер Небесной Сотни в Киеве 02

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