Не нужно по каждой пойманной мыши выходить на пресс-конференцию и заниматься самопиаром, - замглавы ОП Смирнов о работе НАБУ и ГПУ

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Вызовите к себе человека, вручите уведомление о подозрении и необходимые представления, проведите допрос, закройте первый процессуальный цикл, сложите целостную картину ситуации и идите хоть на пресс-конференцию, хоть на саммит по борьбе с коррупцией. Нет, вы сначала выходите на пресс-конференцию, на всю страну показываете плёнки, на которой засвечиваете всех предполагаемых участников ситуации, а потом вызываете людей на допросы", - отметил Смирнов, комментируя пресс-конференцию НАБУ по судье ОАСК Вовку.

По его словам, такими дествиями правоохранители "дают право защитникам этих людей эффективно пользоваться ситуацией".

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"Руководители-блогеры, ежедневно пишущие посты и ведущие телеграмм-каналы, это, наверное, не то, что бы мы хотели. И не нужно по каждой пойманной мыши выходить на пресс-конференцию... Используйте процессуальный инструментарий и после этого к вам сами придут журналисты и попросят провести брифинг. А не анонсируйте его за два дня для показа кино с пленками. Ситуация типична практически для всех учреждений. У гражданского общества, президента и Офиса президента немного другие ожидания от этих институтов", - заключает Смирнов.

Полный текст интервью с Андреем Смирновым читайте здесь.