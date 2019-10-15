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15.10.19 18:13

Родственники погибшего 9 октября в ДТП в Киеве на Воздухофлотском проспекте ветерана АТО Василевского просят откликнуться свидетелей

Дочь погибшего в ДТП ветерана АТО Василевского просит откликнуться свидетелей трагедии. ДТП произошло в Киеве, 9 октября, между 19-30 и 20-00 в районе стадиона ЦСКА на Воздухофлотском проспекте.

дтп

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала дочь погибшего. 

ОНа отметила: "В среду 9.10.2019 на Воздухофлотском проспекте в районе стадиона ЦСКА (в Киеве) состоялось ДТП в период с 19.30-20.00, в котором был убит мой папа. Сейчас очень важно найти свидетелей проишествия или запись с видеорегистатора, так как на том участке дороги нет камер. Пожалуйста, поделитесь этим постом, возможно, кто-то видел или записал аварию.

Если вам что-то известно, прошу связаться с мамой Ларисой Михайловной

067 507 73 50 или с Кириллом 050 398 81 88

Папа прошел АТО и защищал нас и наши семьи, пожалуйста не поленитесь сделать репост, чтобы почтить его память"

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