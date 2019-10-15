"Открыто звучали призывы к гражданскому неповиновению", - в МИД РФ испугались празднования Дня защитника Украины

Соответствующий комментарий Департамента информации и печати МИД РФ размещен на сайте ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

"В этом году неонацисты в ультимативной форме требовали от властей страны не допустить реализации договоренностей "нормандского формата" по разведению сил на линии соприкосновения в Донбассе и имплементации "формулы Штайнмайера". Открыто звучали призывы к гражданскому неповиновению и "войне с Россией до победного конца"", - считают в МИД РФ.

Российских дипломатов возмутил и состоявшийся в Киеве марш УПА. "К сожалению, в современной Украине подобные акции становятся обыденным явлением", - отмечают в ведомстве Лаврова.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве. ВИДЕО

Особо отметили в МИД РФ посещение премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком вечеринки ветеранов в Docker pub. "А.Гончарук выступил с приветственным словом на одиозном концерте украинской неонацистской рок-группы", - описывают случившееся в Москве.

Российские дипломаты призывают международные структуры "побудить Киев к противодействию таким тенденциям, выполнению обязательств по мирному урегулированию в Донбассе и соблюдению основных прав и свобод всех членов многонационального украинского общества".

Также на Цензор.НЕТ: Гончарук о реакции на посещение им ветеранской вечеринки: "Самое малое, что я мог сделать для наших защитников"