Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
15.10.19 18:41

"Открыто звучали призывы к гражданскому неповиновению", - в МИД РФ испугались празднования Дня защитника Украины

Министерство иностранных дел Российской Федерации увидело в праздновании Дня защитника Украины "неонацистскую акцию" с "агрессивными лозунгами" и призывами к "войне с Россией до победного конца".

"Открыто звучали призывы к гражданскому неповиновению", - в МИД РФ испугались празднования Дня защитника Украины

Соответствующий комментарий Департамента информации и печати МИД РФ размещен на сайте ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

"В этом году неонацисты в ультимативной форме требовали от властей страны не допустить реализации договоренностей "нормандского формата" по разведению сил на линии соприкосновения в Донбассе и имплементации "формулы Штайнмайера". Открыто звучали призывы к гражданскому неповиновению и "войне с Россией до победного конца"", - считают в МИД РФ.

Российских дипломатов возмутил и состоявшийся в Киеве марш УПА. "К сожалению, в современной Украине подобные акции становятся обыденным явлением", - отмечают в ведомстве Лаврова.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве. ВИДЕО

Особо отметили в МИД РФ посещение премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком вечеринки ветеранов в Docker pub. "А.Гончарук выступил с приветственным словом на одиозном концерте украинской неонацистской рок-группы", - описывают случившееся в Москве.

Российские дипломаты призывают международные структуры "побудить Киев к противодействию таким тенденциям, выполнению обязательств по мирному урегулированию в Донбассе и соблюдению основных прав и свобод всех членов многонационального украинского общества".

Также на Цензор.НЕТ: Гончарук о реакции на посещение им ветеранской вечеринки: "Самое малое, что я мог сделать для наших защитников"

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100