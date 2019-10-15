Налоговая милиция изъяла из незаконного оборота партию табачных изделий на Луганщине стоимостью 1,1 млн.. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "Во время проведения мероприятий в рамках операции "Акциз-2019" на автодороге между г. Лисичанском Луганской области и г.Бахмутом Донецкой области был остановлен автомобиль марки "Reno traffic", на котором местный житель перевозил с целью дальнейшего сбыта табачные изделия, не имея при этом соответствующих разрешительных документов и документов о качестве и происхождении товара.

При осмотре указанного автомобиля обнаружено и изъято 24 тыс. пачек сигарет в ассортименте ориентировочной стоимостью 1,1 млн. грн. Относительно правонарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 164 КУ об АП.

Изъятые товарно-материальные ценности переданы на ответственное хранение до принятия решения по материалам в суде".

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