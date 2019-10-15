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15.10.19 19:07

Налоговая милиция изъяла из незаконного оборота партию табачных изделий на Луганщине стоимостью 1,1 млн.. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Луганской области совместно с работниками управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО ГУ ГФС в Луганской области изъяли из незаконного оборота крупную партию табачных изделий неизвестного происхождения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС. 

В сообщении отмечается: "Во время проведения мероприятий в рамках операции "Акциз-2019" на автодороге между г. Лисичанском Луганской области и г.Бахмутом Донецкой области был остановлен автомобиль марки "Reno traffic", на котором местный житель перевозил с целью дальнейшего сбыта табачные изделия, не имея при этом соответствующих разрешительных документов и документов о качестве и происхождении товара.

При осмотре указанного автомобиля обнаружено и изъято 24 тыс. пачек сигарет в ассортименте ориентировочной стоимостью 1,1 млн. грн. Относительно правонарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 164 КУ об АП.

Изъятые товарно-материальные ценности переданы на ответственное хранение до принятия решения по материалам в суде".

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Налоговая милиция изъяла из незаконного оборота партию табачных изделий на Луганщине стоимостью 1,1 млн. 01
Налоговая милиция изъяла из незаконного оборота партию табачных изделий на Луганщине стоимостью 1,1 млн. 02
Налоговая милиция изъяла из незаконного оборота партию табачных изделий на Луганщине стоимостью 1,1 млн. 03

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