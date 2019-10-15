"Споры про алименты могли бы заканчиваться апелляцией", - замглавы ОП Смирнов о том, как разгрузить Верховный Суд

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил Андрей Смирнов - заместитель главы Офиса Президента, координирующий судебную реформу и деятельность правоохранительных органов.

"Необходимо установить четкие критерии и основания, по которым дело может быть пересмотрено в Верховном Суде. На сегодняшний день отдельные палаты завалены невероятным количеством дел, а это невыносимая нагрузка на судей. Другими словами, споры про алименты могли бы заканчиваться апелляцией", - сказал он.

По словам Смирнова, это особенно актуально в сфере реформы Верховного Суда, предусмотренного, в частности, президентским законопроектом №1008 (принят Верховной Радой в первом чтении).

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Также, считает замглавы ОП, нужно пересмотреть основания для вынесения судами обеспечительных определений.

"Достаточно сложно объяснить высокому зарубежному гостю, почему судья районного суда в рамках рассмотрения дела вынесла определение, которым запретила стороне процесса – гражданину Великобритании, пользоваться, например, квартирой, в которой он живет и передала ее на ответственное хранение не связанному с процессом лицу", - пояснил Смирнов.

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По его словам, этой нормой закона часто пользовались умышленно, чтобы "отжать" имущество.

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