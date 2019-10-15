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15.10.19 19:31

Российский пропагандист с канала "Россия-1" Корчевников, которому ранее был запрещен въезд в Украину, постит фото из Киева. ФОТО

Российский телеведущий на телеканале "Россия 1" Борис Корчевников активно делится в своем Instagram-аккаунте фотографиями из Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает АТР.

Россиянин приехал в Украину несколько дней назад на Международный православный кинофестиваль "Покров", и даже получил на этом фестивале награду. Корчевников также увиделся с победителем украинского шоу "Голос" Александром Клименко и прогулялся по центру Киева.

Также россиянин объявил среди своих подписчиков сбор средств на восстановление больницы в Киево-Печерской Лавре.

В то же время Корчевников внесен в базу "Миротворца" как "пропагандист" и "пособник террористов". Ранее ему был официально запрещен въезд в Украину из-за журналистской деятельности, направленной на пропаганду войны против Украины.

Российский пропагандист с канала Россия-1 Корчевников, которому ранее был запрещен въезд в Украину, постит фото из Киева 01
Российский пропагандист с канала Россия-1 Корчевников, которому ранее был запрещен въезд в Украину, постит фото из Киева 02
Российский пропагандист с канала Россия-1 Корчевников, которому ранее был запрещен въезд в Украину, постит фото из Киева 03

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