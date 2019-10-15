Выполнение блока Минских соглашений по безопасности - ключевое для возвращения мира на Донбасс, - украинская сторона ТКГ

Об этом в Facebook написала пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам сегодняшней работы ТКГ в Минске, передает Цензор.НЕТ.

"Вопреки Минским договоренностям, НЗФ ОРДЛО продолжают систематически нарушать режим тишины вдоль всей линии соприкосновения, в т.ч. в районе н.п. Золотое и Петровское, где в соответствии с Рамочным решением ТКГ 2016 года должно состояться разведение сил и средств. Украинская сторона четко отметила: такое разведение может произойти только при условии соблюдения 7-дневного режима тишины на этих участках. Несмотря на обязательства, зафиксированные минскими соглашениями, НЗФ ОРДЛО не отводит от линии соприкосновения тяжелую артиллерию, зато размещают на передовой танки и минометы. Отдельно украинская сторона подчеркнула необходимость демилитаризации н.п. Кальмиусское, Новоазовск, Саханка, Кумачово, где должны быть отведены тяжелое вооружение и техника", - отметила Олифер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нормандская встреча" в ноябре - последний шанс "Минского процесса", - Пристайко

По ее словам, остро стоит вопрос доступа СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО, включая неподконтрольный Украине участок российско-украинской границы. Патрулям систематически препятствуют НЗФ ОРДЛО, "что является прямым нарушением Минских соглашений".

Гуманитарная подгруппа работает над освобождением удерживаемых лиц.

В подгруппе по социально-экономическим вопросам украинская сторона вновь ставила вопрос отказа в ОРДЛО от рублевой зоны и о возвращении украинской государственной и частной собственности, в том числе и восстановление уплаты налогов в украинский государственный бюджет в строгом соответствии с украинским законодательством.

"Украинская сторона подчеркнула, что выполнение политического блока вопросов Минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигруппировок "Л/ДНР", полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины; вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники; разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей; установление контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы и выполнение других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и минскими соглашениями", - говорится в сообщении.

Также читайте: После разведения сил на Донбассе должен произойти вывод иностранных войск и разоружение, - Украина в ОБСЕ