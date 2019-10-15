Пропагандисту Корчевникову не запрещали въезд в Украину, - Госпогранслужба

Об этом "Укринформу" заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ.

"В отношении Бориса Корчевникова не было запрета на въезд в Украину", - сказал он.

Демченко отметил, что Госпогранслужба не владеет информацией о лицах, которые могут представлять угрозу нацбезопасности - такие данные поступают из других правоохранительных органов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Российский пропагандист с канала "Россия-1" Корчевников, которому ранее был запрещен въезд в Украину, постит фото из Киева. ФОТО

Ранее во вторник, 15 октября стало известно, что ведущий пропагандистского телеканала "Россия-1" Борис Корчевников приехал в Киев на Международный православный кинофестиваль "Покров". Корчевников внесен в базу "Миротворца" как "пропагандист" и "пособник террористов". СМИ сообщают, что ранее ему был официально запрещен въезд в Украину из-за журналистской деятельности, направленной на пропаганду войны против Украины.