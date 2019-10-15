На заседании ТКГ в Минске не удалось договориться о дате разведения сил в Золотом и Петровском, - Сайдик

Об этом сегодня заявил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик по итогам очередного заседания ТКГ в Минске, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

Ситуация с безопасностью в зоне конфликта и вопросы разведения сил и средств в Золотом и Петровском были сегодня основными темами ТКГ и рабочей группы по безопасности. Разведение сил было назначено на 7 октября на прошлом заседании, на этом возобновить его не удалось. "Тем не менее сегодня они подтвердили приверженность выполнению этого решения. Надеюсь, что в самое ближайшее время мы действительно увидим его воплощение в жизнь", - отметил дипломат.

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Новый график разведения сил и средств в Петровском и Золотом сегодня обсуждался. "Но не могу сказать, что мы достигли взаимопонимания по конкретной дате", - добавил Мартин Сайдик.

Спецпредставитель с сожалением констатировал, что не может положительно оценить соблюдение режима прекращения огня, число нарушений резко возросло. "В этой связи еще раз настойчиво обращаюсь к сторонам и призываю их, осознавая политическую и гуманитарную ответственность перед гражданским населением, сделать все необходимое для обеспечения устойчивого перемирия", - сказал посол.

Подводя итоги сегодняшних переговоров, Мартин Сайдик проинформировал, что экономическая подгруппа среди прочих тем обсуждала вопросы мобильной связи и водоснабжения через линию соприкосновения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДО и ОРЛО), выплаты пенсий.

Гуманитарная рабочая группа ТКГ продолжила дискуссию по обмену удерживаемыми в связи с конфликтом. Кроме того, были затронуты вопросы поиска пропавших без вести.

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В центре внимания политической рабочей группы сегодня была правовая реализация особого статуса ОРДО и ОРЛО, в том числе с учетом процесса децентрализации в Украине. Обсуждались также вопросы амнистии и модальности местных выборов в ОРДО и ОРЛО.

Следующая встреча трехсторонней контактной группы состоится 29 октября.