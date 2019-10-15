Судье, признавшей имущество Минобороны в Крыму собственностью РФ, заочно дали 12 лет

Решение было принято еще 8 октября, но Главная военная прокуратура сообщила о нем только сейчас, информирует Цензор.НЕТ.

Подсудимая – судья Севастопольского апелляционного суда АР Крым, ее имя не называют.

Установлено, что гражданка Украины, будучи судьей Севастопольского апелляционного суда АРК, умышленно в марте-декабре 2014 года обеспечила становление и укрепление оккупационной власти РФ на территории АР Крым путем непосредственного участия в образовании и функционировании незаконно созданных российских оккупационных органов на временно оккупированной территории Крыма. Также она содействовала выполнению на оккупированной территории функций представителя оккупационной власти государства-агрессора.

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19 декабря 2014 года указом президента РФ она была назначена судьей "Двадцать первого арбитражного апелляционного суда Республики Крым". Эта судья оказывала помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины.

Кроме того, в составе незаконно созданного на территории АРК "Севастопольского апелляционного хозяйственного суда" она принимала так называемые судебные решения о признании имущества Министерства обороны Украины, находившегося на территории полуострова, собственностью органов военного управления РФ.

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"По принципиальной позиции прокуроров при поддержании публичного обвинения в суде, коллегия судей Святошинского районного суда Киева в порядке специального судебного производства 8 октября 2019 года признала судью Севастопольского апелляционного суда АР Крым виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 (государственная измена) УК Украины, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с конфискацией всего принадлежащего ей имущества", - говорится в сообщении Главной военной прокуратуры.