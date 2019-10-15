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15.10.19 22:11

Зеленский предлагает двухлетний мораторий на проверки физлиц-предпринимателей

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал введение двухлетнего запрета на проверки физических лиц-предпринимателей. Проверять можно будет только ФЛП "рисковых" категорий, например, ювелиров.

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Таким образом Зеленский отреагировал на протесты предпринимателей против обязательного введения кассовых аппаратов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

"Глава государства поручил ввести мораторий на проверки ФЛП на два года - для всех категорий, кроме "рисковых", вроде ювелирного бизнеса. ... Президент также выступил за то, чтобы в течение первого года действия закона ответственность за неправильное ведение отчетов была смягчена", - сказано в сообщении.

По словам замглавы ОП Юлии Ковалив, протесты вызваны в основном плохой осведомленностью предпринимателей и умышленными манипуляциями.

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Она объяснила, что электронные чеки для ФЛП вводятся только с 2021 года. "Поэтому те, кто пугают малых предпринимателей штрафами за невыдачу электронного чека уже с нового года, просто вводят людей в заблуждение или откровенно манипулируют", - подчеркнула Ковалив.

Кроме того, предпринимателям не нужно будет покупать дорогостоящие кассовые аппараты, достаточно будет поставить на телефон бесплатное приложение. Его ГФС должна с 1 января 2020 года предоставить для тестирования всем желающим.

"ФОПам фактически гарантирована неизменность условий ведения бизнеса", - подытожила Ковалив.

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