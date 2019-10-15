Вице-президент США Пенс срочно летит в Турцию на переговоры по Сирии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство AFP, ссылаясь на свой источник.

"Пенс поедет в Турцию в течение 24 часов", - сообщило агентство в твиттере.

В Турции заместитель президента США попытается договориться о прекращении огня в северной Сирии, где Анкара проводит военную операцию против сирийских курдов.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванный источник в администрации США, Соединенные Штаты будут оказывать дипломатическое давление на Турцию и угрожать Анкаре дополнительными санкциями, чтобы убедить ее прекратить военное наступление в северо-восточной Сирии.

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