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15.10.19 22:25

Террористы НВФ "ЛНР" приговорили женщину к 14 годам тюрьмы за "государственную измену"

Так называемый "Верховный суд ЛНР" приговорил жительницу Луганщины к 14 годам заключения за "государственную измену". Террористы решили, что она собирала сведения о них по заданию СБУ.

решетка

Об этом сообщила так называемая "Генпрокуратура "ЛНР", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Женщину признали виновной в приобретении технических средств, предназначенных для шпионажа. Осужденная якобы собирала информацию о "народной милиции" "ЛНР", воинских частях и руководстве силовых структур.

"Следствие" заявило, что женщину завербовало управление Службы безопасности Украины в одной из областей.

Сейчас осужденная на 14 лет жительница Луганской области уже находится в месте лишения свободы.

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