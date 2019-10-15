Террористы НВФ "ЛНР" приговорили женщину к 14 годам тюрьмы за "государственную измену"

Об этом сообщила так называемая "Генпрокуратура "ЛНР", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Женщину признали виновной в приобретении технических средств, предназначенных для шпионажа. Осужденная якобы собирала информацию о "народной милиции" "ЛНР", воинских частях и руководстве силовых структур.

"Следствие" заявило, что женщину завербовало управление Службы безопасности Украины в одной из областей.

Сейчас осужденная на 14 лет жительница Луганской области уже находится в месте лишения свободы.

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