В Украине будет создана новая организация для закупки медпрепаратов, - министр здравоохранения Скалецкая

Об этом глава Минздрава Зоряна Скалецкая рассказала в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Завершается работа по созданию центральной закупочной организации украинской, которая будет закупать лекарства централизованно, плюс для регионов сможет предоставлять такие услуги. Нужно сделать все законодательные изменения, чтобы это работало. После этого следующим ее (закупочной организации. - Ред.) шагом, как и вопрос возможностей этой организации, насколько она сможет быть эффективной, является вопрос, возможно, выхода на закупку вакцин", - сказала Скалецкая.

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В то же время, добавила она, в контексте закупки вакцин участие этой организации в процессе пока находится "под вопросом".

"Возможно, вакцины появятся в Украине, тогда можно будет закупать их в Украине", - отметила руководительница МОЗ.

Как сообщалось, 19 сентября Верховная Рада Украины поддержала изменения в законопроект о госзакупках, продолжив международные закупки лекарств еще на два года.

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Реформа в сфере закупок лекарств для Украины началась в 2015 году, когда функцию централизованных закупок лекарств, медицинских изделий и вакцин передали от Минздрава в международные специализированные организации.