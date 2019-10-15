Прокурора по делу об убийстве журналиста Сергиенко, заявившего об отводе судей, не допускают к процессу

Об этом hromadske сообщил сам прокурор Алексей Николайчук, передает Цензор.НЕТ.

"Суд отказался допускать меня к рассмотрению, несмотря на то, что я включен в группу прокуроров и отказался рассматривать мое заявление об отводе, несмотря на то, что она подана через канцелярию. Совершенно не объясняют свою позицию", - рассказал прокурор.

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Николайчук в деле с 2018 года. Он пояснил, что заявление обусловлено тем, что судья в одном из предыдущих заседаний в присутствии обвиняемых озвучила информацию о предоставлении мер безопасности важному свидетелю, несмотря на то, что эта информация имеет ограниченный доступ.

Другие прокуроры по делу объявили отвод судей на заседании из-за отказа допустить к процессу Николайчука. Впрочем, их заявление суд не рассмотрел. Заседание перенесли на 2 декабря.

Адвокат Евгения Закревская, представитель стороны потерпевших, выразила возмущение решению суда.

"Просто интересно - это некий альтернативный УПК в Городище? Определять судом состав прокуроров которые имеют право выступать на заседании, а какие нет", - написала она.

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Напомним, 4 апреля 2014 года около 20:30 в Корсуне-Шевченковском Черкасской области злоумышленники похитили журналиста Василия Сергиенко. В дальнейшем его убили, а тело, пытаясь укрыть доказательства преступления, спрятали в лесополосе.

16 мая 2017 года сотрудниками Черкасского ГУНП при процессуальном руководстве облпрокуратуры во время проведения комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий в Киеве задержан подозреваемый в организации резонансного убийства Сергиенко.

По информации Цензор.НЕТ, задержанным является Вадим Мельник - бывший начальник охраны депутата Геннадия Бобова. Ранее коллеги Сергиенко связывали депутата Бобова с данным преступлением.

17 мая Приднепровский районный суд Черкасс избрал меру пресечения Вадиму Мельнику в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без возможности внесения залога. 30 мая апелляционный суд изменил меру пресечения на ночной домашний арест с ношением электронного браслета. Отпустить Мельника должны были сразу в зале суда. Однако активисты заблокировали и выход подозреваемого из камеры, и самих судей в зале заседания. После двух часов блокировки в зал вернулся следователь и объявил новое подозрение Мельнику - создание преступной организации.

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1 июня Приднепровский районный суд Черкасс признал законным повторное задержание, после чего он был взят под стражу без права внесения залога.

1 февраля 2018-го националистические партии и организации совместно с общественными деятелями и активистами пикетировали Генпрокуратуру с требованием завершить расследование убийства Сергиенко и безотлагательно подать представление на лишение неприкосновенности Бобова, которого журналисты-расследователи подозревают в заказе убийства.

В марте появилась информация о том, что в США задержан еще один подозреваемый, предполагаемый руководитель группы похитителей - Андрей Иносов.

На сегодняшний день по подозрении в похищении и убийстве Сергиенко арестованы Владимир Воронков и Вадим Мельник.

26 июня Виктору Горбенко и Роману Недыбалюку Городищенский райсуд Черкасской области изменил меру пресечения на домашний арест. Позже суд смягчил меру пресечения и подозреваемому в убийстве Вадиму Мельнику.

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