"Евробляхеров" не наказывают за нерастаможивание, но за остальные нарушения штрафуют, как и других водителей, - Билошицкий

Об этом сообщил в эфире "Нині вже" на hromadske первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Отсроченно именно привлечения к ответственности (за нарушение условий таможенного ввоза автомобилей на иностранной регистрации, - Ред.). Если мы видим иное нарушение правил дорожного движения или совершение преступления с помощью данного транспортного средства - мы реагируем как на обычный другой транспорт", - отметил он.
Полицейские выписывают постановление на водителя с его украинским водительским удостоверением.
"Выносят постановление именно на водителя, но не за нарушение относительно таможенного режима, а за непосредственное нарушение", - добавил Билошицкий.
Напомним, 12 сентября Рада приняла закон, который переносит введение штрафов за нарушение таможенного режима пребывания машин с иностранной регистрацией в Украине. За него проголосовало 284 депутата.
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