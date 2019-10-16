Денисова обратилась к Москальковой и Федотову относительно соблюдения прав крымских татар, удерживаемых по бахчисарайскому "делу Хизб ут-Тахрир"

Об этом она написала в Facebook, комментируя встречу с родными арестованных, адвокатами и правозащитниками, передает Цензор.НЕТ.

Денисова сообщила, что перевозка фигурантов дела происходила частично в "стаканах" – закрытых маленьких металлических клетках, оборудованных в автозаках, а частично в спецпоезде. По ее данным, "отсутствовала вентиляция, доступ к свежему воздуху, туалету, а также не обеспечивалось достаточное питание и не предоставлялась возможность для совершения религиозных обрядов".

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"Есть информация относительно условий содержания граждан Украины в местах несвободы: участникам дела через день предоставляют еду со свининой, таким образом они питаются через день. В месте несвободы в Ростове наши граждане находятся в полуспецблоке, под постоянным видеонаблюдением, по одному в помещении. В Краснодарском СИЗО – находятся в отдельных помещениях и спецблоке с гнилым деревянным полом, огражденными туалетами и холодной водой, которую систематически отключают. На этом этапе не принимают посылки, передачи удерживаемым, поэтому отсутствует возможность передать еду и необходимые вещи", – написала Денисова.

По информации украинского омбудсмена, все удерживаемые граждане Украины имеют проблемы со здоровьем, которые требуют немедленного решения. В частности, среди них есть человек с инвалидностью, который требует специализированную медицинскую помощь.

"Считаю, что вышеуказанные факты являются нарушения норм международного права – Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а именно: ст. 3 Запрещение пыток, ст. 5 Право на свободу и личную неприкосновенность, ст. 6 Право на справедливый суд, ст. 9 Свобода мысли, совести и религии", – говорится в сообщении.

Денисова сообщила, что "срочно обращается к Уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой и Председателю Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову принять срочные меры для восстановления прав граждан Украины".

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"Также обращаюсь к международному сообществу с просьбой оказать поддержку и принять участие представителей соответствующих институтов 29 октября 2019 года в первом судебном заседании и последующих по делу "второй бахчисарайской группы "Хизб ут-Тахрир", - добавила Денисова.

Напомним, в августе 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд продлил на шесть месяцев арест восьмерым фигурантам второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир".

Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и в оккупированном ею в 2014 году Крыму. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список объединений, названных "террористическими".

Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокаты отмечают, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами - преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам. Международное право запрещает вводить на оккупированной территории законодательство оккупирующего государства.

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