Джонсон пошел на уступки в вопросе ирландской границы, - Reuters

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Проект текста соглашения могут опубликовать в среду, 16 октября, если канцелярия Джонсона даст финальный "зеленый свет", сообщает Reuters, ссылаясь на высокопоставленных представителей ЕС и источники в Британии.

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По данным агентства, участники переговоров договорились об учреждении пограничной таможенной службы в Ирландском море. Подобный вариант решения вопроса о границе ранее был предложен Терезе Мэй, но она отвергла его со словами, что ни один британский премьер не согласится на такое предложение.

Европейский союз дал Великобритании время до конца вторника, 15 октября, чтобы завершить работу над соглашением о Brexit. Текст соглашения представят на одобрение участникам саммита ЕС на этой неделе.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неоднократно заявлял, что, если соглашения о Brexit достичь не удастся, Великобритания оставит ЕС 31 октября без соглашения. Между тем, парламент недавно принял закон, который предписывает Джонсону в случае отсутствия соглашения просить ЕС об отсрочке. Британская оппозиция опасается, что премьер найдет способ обойти этот закон.

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Напомним, согласно договоренности между Лондоном и Брюсселем, выход Британии из ЕС должен состояться до 31 октября.

Саммит Евросоюза, на котором предполагается обсудить Brexit, пройдет 17-18 октября.

Премьер Британии Джонсон одной из своих приоритетных задач считает осуществление Brexit до установленного срока "любой ценой" - либо с соглашением с Брюсселем, либо без него.

Однако большинство депутатов парламента - против такого "жесткого Brexit". Депутаты британской Палаты общин в ночь на 4 сентября поддержали законопроект, который блокирует возможность провести Brexit без соглашения 31 октября.

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