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16.10.19 07:30

Маркарова с делегацией вылетела на переговоры в Вашингтон

Министр финансов Оксана Маркарова отправилась в Вашингтон на переговоры c международными финансовыми организациями.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Украина завершает свой рабочий день, а мы небольшой делегацией начали свой долгий перелет в Вашингтон, где следующие несколько дней будем проводить активные переговоры как со всеми IFIs, так и с коллегами из европейских Минфинов, американского Казначейства и инвесторами", - написала она.

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Напомним, миссия Международного валютного фонда работала в Киеве 12-26 сентября. По результатам визита в Украину руководитель миссии Рон ван Роден заявил, что МВФ будет обсуждать новую программу сотрудничества с Украиной в течение ближайших недель.

Маркарова с делегацией вылетела на переговоры в Вашингтон 01

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