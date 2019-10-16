В ОБСЕ рассказали, как проходит "перепись населения" на оккупированном Донбассе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в обнародованном отчете ОБСЕ.

Так, 14 октября 12 человек из неподконтрольных правительству районов Донецкой области рассказали наблюдателям, что приняли участие в так называемой переписи населения.

"В центре переписи населения, расположенном в учебном заведении в Горловке, три женщины и два мужчины, проводившие перепись, сообщили миссии, что люди, которые собирают данные для нее, прошли обучение, а также им выдавались буклеты с инструкциями. Рядом с другим подобным заведением в Горловке четыре женщины сообщили миссии, что перепись населения была хорошо проанонсированна в СМИ и жители также получали SMS-сообщения", - говорится в отчете.

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В тот же день в н. п. Голубовка (быв. Кировск, неподконтрольный правительству, 51 км к западу от Луганска) и н. п. Лозовской (неподконтрольный правительству, 32 км к западу от Луганска) двое жителей (мужчины в возрасте 35 и 75 лет) рассказали, что лица, которые проводят перепись населения, посетили их место жительства и не требовали никаких документов с

целью сбора данных для переписи.