За последние полгода в оккупированном Крыму стало вдвое больше политзаключенных, - жена политзаключенного Салиева

Об этом на пресс-конференции в Киеве сказала жена политзаключенного Сейрана Салиева, координатор общественной организации "Крымское детство" Мумине Салиева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За пять лет динамика репрессий в Крыму ухудшилась. Только за последние полгода количество политических заключенных увеличилось вдвое, соответственно растет и количество детей политзаключенных", - сообщила Салиева.

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По ее словам, списки политзаключенных станут оживать, если начать рассказывать истории этих людей.

"На самом деле страшно, когда жизнь людей, которые несправедливо находятся в тюрьмах, проходит в отрыве от их семей. Это страшно, когда отец заключенного Рустема Абильтарова, мать узника Зеври Абсеитова, дедушка Сервера Мустафаева, бабушка Сервера Зекерьяева умирают, а сын или внук не могут проводить их в последний путь. Это страшно, когда дети Марлена Асанова и Тимура Ибрагимова идут в первый класс, а отца нет рядом. Это очень тяжело, когда родители не могут встретить детей, которые родились после их арестов. Это сложно, когда взрослые дочери политзаключенных Эдема Смаилова и Беляева Адилова женятся, а отца нет рядом. Эти истории заслуживают внимания, потому что это судьбы людей, о них важно писать, говорить, и тогда начнут оживать списки политзаключенных, которые на первый взгляд кажутся безликими", - считает активистка.

Она подчеркнула, что активистов в Крыму сажают в российские тюрьмы только за их национальную идентичность и гражданскую позицию.

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"Если изучить материалы так называемого кейса "Хизб ут-Тахрир", которые создаются практически под копирку и без доказательной базы, если изучить дело о преследовании Эдема Бекирова - инвалида первой группы, обвинения которому были абсурдны, если обратить внимание на запрет Меджлиса крымскотатарского народа, то можно увидеть, что людей преследуют исключительно за то, что они крымские татары, имеющие национальную и религиозную идентичность, за активную гражданскую позицию, за мысли, взгляды, чтение религиозной литературы, приравненной к терроризму", - констатировала Салиева.