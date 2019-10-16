Наемники РФ ограничивают работу наблюдателей на Донбассе, запрещая проезд на блокпостах, - отчет СММ ОБСЕ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в отчете ОБСЕ.

Так, на блокпосту к западу от н. п. Безымянное (неподконтрольный правительству, 100 км югу от Донецка) два вооруженных члена вооруженных формирований не позволили патрулю миссии проехать, ссылаясь на "приказы командиров". Находясь на

блокпосту, команда СММ не видела перемещения транспортных средств через блокпост ни в одном направлении.

На блокпосту к северу от н. п. Заиченко (неподконтрольный правительству, 93 км югу от Донецка) два вооруженных члена вооруженных формирований снова отказали команде СММ в проезде в направлении н. п. Саханка (неподконтрольный правительству, 97 км к югу от Донецка), ссылаясь на "боевые действия в этом районе" и "безопасность патруля".

На блокпосту на северной окраине н. п. Новоазовск (неподконтрольный правительству, 102 км к юго-востоку от Донецка) два вооруженных члена вооруженных формирований снова отказали патрулю Миссии в проезде на юг до Новоазовска,

ссылаясь на "проведение операции в этом районе".

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В пункте пропуска вблизи н. п. Изварино (неподконтрольный правительству, 52 км юго-восточнее Луганска) член вооруженных формирований сказал патрулю Миссии покинуть этот район.

Вместе с тем, на блокпосту на северной окраине н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) член вооруженных формирований позволил наблюдателям проехать только после 20 минут ожидания.