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16.10.19 09:58

Зеленский уволил Оцерклевича с должности начальника УГО, назначив вместо него Рудя

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Оцерклевича с должности начальника Управления государственной охраны (УГО) Украины и назначил на эту должность Сергея Рудя.

Зеленский уволил Оцерклевича с должности начальника УГО, назначив вместо него Рудя

Соответствующие указы №755/2019 и №756/2019 от 16 октября опубликованы на официальном сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Другим указом №754/2019, также от 16 октября, президент присвоил Оцерклевичу воинское звание генерал-майора.

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Рудь ранее был сотрудником Института УГО Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Согласно его декларации об имуществе и доходах за 2016 год, он получил 219,7 тыс. грн зарплаты в институте УГО и 4,7 тыс. гонораров и других выплат. В собственности у него тогда был дом в Киеве площадью 67 кв.м. и два земельных участка в Винницкой и Хмельницкой областях, а также автомобиль 2012 г.в., у его супруги – дом и земельный участок в Хмельницкой области.

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