"Укрзализныця" планирует до конца года запустить в аэропорт "Борисполь" новый поезд украинского производства, - Кравцов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

"До конца года мы запустим на этом маршруте (ж/д вокзал - аэропорт "Борисполь". - Ред.) новый поезд украинского производства. Это + дополнительные рейсы и увеличение пассажиропотока. Сейчас - более 3 тысяч пассажиров в сутки", - написал он.

Вместе с тем Кравцов добавил, что проект Kyiv Boryspil Express - сверхпопулярный: "Из плюсов: навигатор показывает, что автомобилем из аэропорта в офис УЗ ехать 1,5 часа. Мосты, как всегда, в пробках. Экспресс довозит за 40 минут. Транспорт надежный, четкое расписание, чисто, стюарды молодцы. Минусы: срочно надо увеличивать частоту курсирования экспрессов. И ставить на маршрут новый дополнительный подвижной состав. В час пик - в вагонах плотно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": УЗ ждет кадровый "джихад", минимум половина руководящего состава будет заменена, - Кравцов

Также, по словам главы "Укрзализныци", практически готова остановка на станции Выдубичи, которая будет открыта до конца года.