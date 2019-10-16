Пьяный 14-летний подросток на мотоцикле сбил пешехода на Львовщине, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 15 октября около 2:25 на автодороге "Жидачев-Журавно" в одном из сел Жидачевского района.

Как предварительно установили правоохранители, четырнадцатилетний местный житель, управляя мотоциклом "Спарк", совершил наезд на пешехода, 26-летнего жителя города Стрый. Вследствие ДТП телесные повреждения получили пешеход, водитель мотоцикла и его 16-летний пассажир.

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По заключению медиков, водитель двухколесного транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения. Также установлено, что водительского удостоверения он не получал.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.