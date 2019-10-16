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16.10.19 11:04

Если нелегальный игорный бизнес останется, то мы зря пришли к власти, - Гетманцев

Глава налогового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев заявил, что если через три месяца после принятия закона об игорном бизнесе не будут закрыты нелегальные игорные точки, то власть не прошла тест.

Если нелегальный игорный бизнес останется, то мы зря пришли к власти, - Гетманцев

"Да, власть не прошла тест, мы напрасно пришли к власти. Ведь это в малом проявляется большое. То есть, если мы не можем решить этот вопрос (нелегальний игорный бизнес. - Ред.), то мы так же и в других местах не можем решить", - отметил нардеп, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

"Все, что мы видим с вами на улицах - сейчас это все в темную. Чтобы это прекратить, необходима политическая воля", - добавил он.

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На уточняющий вопрос, означает ли это, что для закрытия нелегального игорного бизнеса нужна воля министра внутренних дел Арсена Авакова, Гетманцев ответил: "В частности. В частности нужна воля Авакова. Ну, наверное, необходимо еще и содействие прокуратуры. Но для того, чтобы прикрыть нелегальный игорный бизнес сегодня, необходима исключительно политическая воля".

"Мы его примем, этот законопроект. И это будет такая красная линия, после которой уже нелегального игорного бизнеса быть не должно. Если он останется, то мы напрасно пришли к власти. Мы должны принять закон, мы должны сразу после принятия закона прекратить весь нелегальный игорный бизнес, который существует ", - сказал Гетманцев.

На вопрос, как он сам будет реагировать, если поймет, что нелегальные заведения не исчезли, политик ответил: "Буду думать. Я сейчас не готов ответить на этот вопрос. Во-первых, я его подниму на высшем уровне, и будем определяться. Будем попробовать его решать, если он не будет решаться, то будем решать, что делать нам".

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