Прокуратура обвиняет кандидата в нардепы из Белой Церкви в использовании партийной символики СН и избиении полицейского

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

"Досудебным расследованием установлено, что обвиняемый, будучи кандидатом в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 90 на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины, в июле текущего года, действуя с целью препятствования свободной реализации гражданами своего избирательного права, а также с целью препятствования деятельности других субъектов избирательного процесса, разместил свою политическую рекламу на носителях наружной рекламы в г. Белая Церковь, которой ввел неопределенное количество избирателей из числа жителей города в заблуждение относительно себя и политической принадлежности кандидата в народные депутаты", - говорится в сообщении.

Таким образом, кандидат в нардепы установил несуществующую связь между политической партией "Слуга народа" и собой, сознательно и умышленно использовал словосочетание "слуга народа" в своей рекламе, а также цветовую гамму подобную той, которую размещает политическая партия "Слуга народа" и которая использовалась президентом Украины во время очередных выборов президента Украины 2019 года.

Кроме того, в ходе досудебного расследования установлено, что в июле текущего года обвиняемый отказался выполнять законные требования работника правоохранительного органа по осуществлению привода, и, желая избежать выполнение постановления следственного судьи, нанес правоохранителю дверцей автомобиля удар по голове, причинив ему сотрясения головного мозга.

В случае доказательства вины кандидата в нардепы, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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