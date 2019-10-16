РПГ, гранаты и патроны: на Луганщине обнаружены два тайника с оружием и боеприпасами террористов, - СБУ. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ в Facebook.

"Из подземного тайника на территории недостроенного санатория в селе Запорожское Старобельского района правоохранители изъяли ручной противотанковый гранатомет РПГ-22, тротиловую шашку весом 200 граммов, взрыватель, три гранаты, гранатометный выстрел ВОГ-25 и большое количество патронов для автомата Калашникова.

По оперативной информации, указанный арсенал оставил местный житель, который в 2014 году присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований и участвовал в боевых действиях против украинских военных подразделений", - сказано в сообщении.

Как отметили в СБУ, другой тайник был обнаружен в селе Райгородка Новоайдарского района.

По информации спецслужбы, тайник также устроил участник одной из бандгруппировок "ЛНР". Во дворе нежилого частного дома злоумышленник спрятал четыре боевые гранаты РГД-5 и Ф-1, четыре запала и почти 400 патронов калибра 7,62 мм.

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"Оба боевика незаконных вооруженных формирований находятся в розыске", - сказано в сообщении.

В рамках открытых уголовных производств по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.



Фото: пресс-служба СБУ

Мероприятия по выявлению арсеналов оружия проводились совместно с полицией и саперами оперативно-тактической группировки "Север" Вооруженных Сил Украины.