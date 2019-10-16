Заявление ОП по ФОПами не соответствует действительности: мы требовали встречи с Зеленским, - глава "Союза захисту підприємництва" Доротич

Об этом на своей странице в Фейсбуке глава "Союза захисту підприємництва" Сергей Доротич, передает Цензор.НЕТ.

"ЗАЯВЛЕНИЕ НА САЙТЕ ПРЕЗИДЕНТА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

1. Мы не консультировались и не консультировали в Офисе Президента Украины. Мы шли на обещанную встречу с Президентом Владимиром Зеленским, а состоялась встреча с Юлией Ковалив.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Казали, що зробимо їх, а зробили нас!" - активисты пикетируют ОП из-за законов о детенизации расчетов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

2. Представители осведомлены о негативных аспектах законопроектов 1053-1 и 1073. К сожалению представитель Офиса Президента Юлия Ковалив не считает аргументами официальный расчет ГРС относительно прогнозных расходов в размере 22 млрд грн рынка от внедрения законопроектов 1053-1, 1073. Так же, как не считает аргументами наши доводы, которые мы подавали в виде таблиц и официальных писем, посланных в Офис Президента Украины и Комитет Верховной Рады Украины.

3. Несмотря на заявления госпожи Ковалив мы утверждаем и есть доказательства того, что упомянутые законы направлены против физических лиц - предпринимателей, а не против схем большого бизнеса, который минимизирует свои расходы благодаря использованию упрощеной системы налогообложения.

4. Ковалив Юлия предоставляет неверную информацию об испуге предпринимателей от того, что необходимо покупать кассовый аппарат. На встрече были названы ряд предосторожностей, среди которых стоимость кассового аппарата не принципиальна, потому что принципиальны отчетность, первичная документация.

5. К сожалению мы утверждаем, что манипулятивные действия присутствуют со стороны госпожи Ковалив Юлии и Офиса Президента, потому что обещанная встреча с Президентом Зеленский не состоялась и на встрече мы заместителю руководителя Офиса Президента предоставляли немало весомых аргументов, которые почему-то не были услышаны.

6. Переговорная группа не просила у главы государства ввести мораторий на проверки ФЛП на два года - для всех категорий, кроме "рисковых", вроде ювелирного бизнеса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский предлагает двухлетний мораторий на проверки физлиц-предпринимателей

7. Так же мы не выступали за то, чтобы в течение первого года действия закона ответственность за неправильное ведение отчетов была смягчена. Мы требовали встречи с Президентом и вето на законопроекты 1053-1, 1073.

8. Мы считаем целесообразным создать Координационный совет малых предпринимателей для обработки предложений по улучшению условий для бизнеса. Но важно в каком формате будет создан этот совет. Нам не рассказали об этом формате на встрече в Офисе Президента.

9. Для ФЛП на упрощенке фактически изменяются условия ведения бизнеса, потому что вводятся дополнительная отчетность, учет, программирование проо (РРО) и т.п.

В подтверждение всего вышесказанного есть видеозапись нашей встречи в Офисе Президента", - рассказал Доротич.



