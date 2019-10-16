"Единственный путь к прекращению войны", - горсовет Харькова поддержал "формулу Штайнмайера"

За соответствующее обращение, которое сегодня на сессии зачитал городской голова Геннадий Кернес, проголосовали 53 депутата горсовета, 12 - против. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Медиапорт".

Городской совет требует от политиков всех уровней прекратить инсинуации вокруг "формулы Штайнмайера" и прекратить акции "Нет капитуляции". Горсовет своим обращением свидетельствует об уважении к президенту и поддерживает усилия по возвращению в Украину мира.

По словам председателя фракции "Самопомич" в Харьковском горсовете Тараса Ситенко, обращение не обсуждалось во время комиссий или совместной комиссии.

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"Я так понимаю, оно появилось ночью", - сказал Ситенко, отметив, что хотя бы поэтому фракция будет голосовать против.

"Это заявление, которое я зачитал, чтобы было понятно, и мы могли обсудить, то это обращение обусловлено обострением внутренней ситуации в Украине. Мы видим, что было в Харькове, Киеве, других областях Украины. Есть обращение депутатов Львовской, Тернопольской областей совсем иного порядка, и к нам также выходили с предложениями принять ... Так как мы поддерживаем президента Украины ..., поэтому мы вынесли данное обращение на сессию горсовета, я прошу его поддержать", - сказал Кернес и поставил вопрос на голосование.

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