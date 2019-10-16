НАБУ открыло дело против Луценко

Об этом НАБУ сообщило в ответ на запрос "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

В пресс-службе бюро сообщили, что к ним поступило постановление Соломенского районного суда г. Киева от 5 августа 2019 года, которое заключается в невнесении в Единый реестр досудебных расследований сведений об уголовном правонарушении относительно возможного совершения Луценко уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением. - Ред.).

"13.08.2019, на выполнение требований постановления детективы Национального бюро внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту возможного совершения генеральным прокурором Украины уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.364 УК Украины", - сообщили в пресс-службе.

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Напомним, в начале октября Государственное бюро расследований также открыло уголовное производство в отношении Луценко. Дело также открыли по факту возможного злоупотребления властью экс-генпрокурором.