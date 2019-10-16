"Трое амиго": Белый дом поручил команде из трех человек неофициальную политику по отношению к Украине, - Кент

Об этом заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил во время дачи показаний в рамках расследования Палаты представителей Конгресса США дела об импичменте Президенту Дональду Трампу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Издание отмечает, что Кент за закрытыми дверями отвечал на вопросы членов трех комитетов.

"Белый дом назначил команду из трех человек, чтобы обойти официальную политику США-Украина после встречи, организованной исполняющим обязанности начальника штаба Белого дома Миком Малван", - говорится в сообщении.

Также издание отмечает, что члены комитетов Конгресса не требовали от Кента объяснений, что он имеет в виду, говоря про "обход официальной политики" США в отношении Украины.

По словам парламентария Джеральда Коннолли, Кент подчеркнул, что он лично не присутствовал на встрече 23 мая. Но должностных лиц департамента проинформировали о том, что нести ответственность за политику в отношении Украины будут тогдашний спецпредставитель в Украине Курт Волкер, посол в Европейском Союзе Гордон Сондленд и министр энергетики Рик Перри.

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К этому Кент добавил, что ни госсекретарь Майкл Помпео, ни другие чиновники, которые обычно формировали дипломатические каналы американской внешней политики в Украине, не должны были в этом участвовать. По словам Коннолли, Кент назвал Волкера, Сондленда и Перри "тремя амиго".

Отмечается также, что во время дачи показаний Кент выразил обеспокоенность тем, что "параллельная роль" личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани "взорвала 28 лет американских усилий по содействию верховенству права в Украине".

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Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент является четвертым свидетелем в расследовании импичмента президента США. Конгрессмены уже заслушали Курта Волкера, бывшего посла в Украине Мари Йованович и главного аналитика Трампа по России в Совете национальной безопасности Фиону Хилл.

По словам чиновников комитета Палаты представителей, сегодня показания по делу импичмента даст Майкл МакКинли, который недавно ушел в отставку с поста старшего советника госсекретаря Майка Помпео, а заместитель помощника министра обороны Лора Купер даст показания в пятницу.

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